Everreach Project Eden: il primo video gameplay svela l'uscita su PC, Xbox One e PS4

Gli sviluppatori di Elder Games pubblicano un video di gioco di Everreach: Project Eden per farci conoscere il loro interessante action ruolistico e confermarne l'approdo entro fine anno su PC, Xbox One e PS4.

Realizzato in collaborazione con Headup Games, Elderreach Project Eden trae spunto da capolavori del genere come Mass Effect e Gears of War per portarci su Eden, un lontano pianeta alieno ricco di risorse minerarie e di segreti da scoprire tra le rovine di un'antica civiltà oramai estinta.

Il nostro compito sarà quello di indossare i panni di Nora Harwood, un'astronauta incaricata di analizzare l'area designata per la costruzione della prima colonia planetaria. Grazie alla sua formazione militare e a un'equipaggiamento ipertecnologico, Nora potrà difendersi dalle creature che popolano il mondo alieno e addentrarsi nelle regioni più pericolose del pianeta per andare a caccia di risorse e di manufatti con cui ampliare le proprie abilità.

Nelle intenzioni degli autori di Elder Games, Project Eden nasce per soddisfare le esigenze degli appassionati di sparatutto ruolistici in terza persona incentrati sulla narrazione, o almeno questa è l'intenzione della scrittrice della storia Michelle Clough, una delle principali autrici della trama della trilogia di Mass Effect: almeno inizialmente, quindi, non è prevista alcuna modalità multigiocatore.

La commercializzazione di Everreach: Project Eden è prevista nel mese di settembre su PC e Xbox One. La versione PS4 sarà lanciata entro la fine dell'anno, come confermano gli stessi ragazzi di Elder Games dandoci in pasto il video che trovate in cima alla notizia.