Everspace 2 annunciato alla Gamescom, uscirà nel 2020

Rockfish Games ha annunciato Everspace 2, sequel dell'acclamato simulatore di battaglie spaziali uscito nel 2014 su PC e convertito in seguito su tutte le principali piattaforme.

"Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivi una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano. Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro."

Everspace 2 è atteso per il 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento non sono state annunciate versioni per Nintendo Switch o Google Stadia ma non è escluso che il gioco possa in futuro uscire anche sulle piattaforme citate. In apertura trovate il trailer di debutto mostrato in occasione della Gamescom 2019, buona visione!