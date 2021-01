Everspace 2 parte col botto: Rockfish promette 'tante sorprese' durante l'Early Access

La partenza a razzo dell'Early Access di Everspace 2 su Steam ha galvanizzato il team di Rockfish e spinto i vertici della software house tedesca a pubblicare un messaggio per ringraziare i fan e riferire loro di avere ancora in serbo "tante sorprese" da qui al lancio della versione 1.0 del loro sparatutto spaziale.

Affacciatosi su WCCFtech per manifestare tutto l'entusiasmo dei suoi sviluppatori, il CEO e co-fondatore di Rockfish Michael Schade spiega che "il lancio della fase in Accesso Anticipato di Everspace 2 ha superato le nostre più rosee aspettative. Fino ad ora, i feedback ricevuti dalla community sono estremamente positivi, sulla falsariga dei giudizi della stampa di settore. Eravamo molto fiduciosi del successo visti gli oltre 260.000 utenti che hanno inserito Everspace 2 nella Lista dei Desideri su Steam, ma non avremmo mai osato sognare di balzare al numero 1 della classifica dei giochi venduti su Steam".

Nel ricordare gli oltre 3.000 giocatori simultanei del lancio dell'Early Access, e il 94% di recensioni utente positive, Schade sottolinea inoltre come "siamo estremamente grati per le decine di migliaia di audaci piloti spaziali che hanno voluto concederci la loro fiducia e acquistare il gioco nonostante il suo prezzo insolitamente alto per gli standard degli Early Access. Tutto ciò rappresenta per noi una gratificante ricompensa per tutto il duro lavoro, l'amore e la dedizione che il nostro talentuoso team sta riversando in questo gioco, nonostante tutti lavorino in remoto da marzo dello scorso anno".

L'amministratore delegato di Rockfish conclude quindi il suo discorso volgendo uno sguardo al futuro di Everspace 2 per riferire che "c'è ancora molto che i fan di Everspace si aspettano da noi e sono impazienti di capire cosa li attenderà da qui all'uscita della versione finale, prevista nel 2022. Abbiamo tanti segreti da svelare e contiano di condividere la nostra roadmap entro i prossimi giorni, prima vogliamo sfogliare tutti i feedback della community che sta partecipando alla fase Early Access di Everspace 2".

Nell'attesa di scoprire quali sorprese e novità contenutistiche andranno ad arricchire Everspace 2 da qui ai prossimi mesi, Rockfish e NVIDIA annunciano la disponibilità dello sparatutto spaziale venato di elementi free roaming e ruolistici sulla piattaforma in game streaming di GeForce NOW. L'ambiziosa esperienza sci-fi di Rockfish è destinata ad arrivare in futuro anche su PS4 e Xbox One, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X/S anche se, al momento, non sappiamo se tramite retrocompatibilità "semplice" o con un update apposito per console next gen.