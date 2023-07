Everspace 2 ha una data d'uscita su PS5, Xbox Series X|S e Game Pass

Dopo aver riscosso un discreto successo su Steam qualche mese fa, Everspace 2 si prepara a volare verso nuove piattaforme. Il team di sviluppo ha infatti confermato l’imminente arrivo del gioco sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X|S.

Gli appassionati di titoli ambientati nello spazio potranno infatti divertirsi con l’avventura targata Rockfish Games in versione console a partire dal prossimo 15 agosto 2023. In tale data il gioco non solo sarà disponibile sulle console di ultima generazione Sony e Microsoft, ma entrerà anche a far parte del ricco catalogo di Xbox Game Pass, così che gli abbonati possano scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo.

Il prezzo di vendita del titolo sarà di 49,99 euro, ma gli abbonati a PlayStation Plus possono già effettuare il preorder con il 20% di sconto. Sempre a proposito della versione PS5, pare che il gioco supporti le funzionalità esclusive del DualSense, grazie alle quali sarà possibile immergersi nell’azione tramite l’ausilio di feedback aptico, grilletti adattivi e speaker integrato. Sarà invece condiviso fra le due piattaforme il supporto ai 60 fotogrammi al secondo.

Sebbene il lancio avverrà esclusivamente in digitale, il prossimo 3 ottobre 2023 sarà possibile acquistare l’edizione fisica del gioco, ovvero la Stellar Edition: questa includerà una steelbook, un artbook da 64 pagine ed il codice per scaricare la colonna sonora.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Everspace 2.