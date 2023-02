Everspace 2 ha una data d'uscita: cancellate le versioni PS4 e Xbox One

Dopo due anni di Early Access ed una lunga serie di aggiornamenti volti a rendere l'offerta del gioco sempre più ricca ed interessante, la versione completa di Everspace 2 si prepara finalmente a fare il suo esordio sul mercato.

Lo sviluppatore Rockfish conferma che la sua avventura spaziale sarà disponibile nella sua edizione definitiva a partire dal 6 aprile 2023, non solo su PC ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non manca però anche una brutta notizia per chi ancora gioca sulle piattaforme di vecchia generazione: oltre alla data, gli autori rivelano che le versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco sono state definitivamente cancellate, con il CEO di Rockfish Michael Schade che spiega anche le ragioni dietro tale mossa.

"La nostra visione per Everspace 2 ci ha portati oltre le limitazioni della precedente generazione di console. Il nostro team ha speso una significativa quantità di tempo per creare un'esperienza che potesse soddisfare i nostri fan su PS4 e Xbox One, ma riprogrammare Everspace 2 per queste piattaforme non ha raggiunto il livello qualitativo che ci eravamo prefissati", afferma Schade.

Trattandosi di un progetto nato attraverso Kickstarter, Rockfish annuncia che si metterà in contatto con tutti i backer che erano in attesa delle edizioni old-gen di Everspace 2: chi vorrà potrà ricevere un rimborso oppure copie per le versioni PS5 e Xbox Series X/S non appena disponibili.

L'Early Access di Everspace 2 ebbe una partenza con il botto nel 2021: c'è dunque molta curiosità di scoprire come se la caverà la versione definitiva, in arrivo il prossimo aprile su PC e piattaforme di nuova generazione.