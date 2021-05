Everspace 2: disponibile su PC l'enorme update Contracts/Hinterland

Come promesso nelle scorse settimane con la Roadmap 2021 di Everspace 2, i ragazzi di Rockfish Games ampliano la dimensione del loro simulatore spaziale con Contracts/Hinterland, il primo, enorme update del titolo attualmente disponibile su PC in Accesso Anticipato su Steam.

Le lunghe note della patch che accompagna l'avvenuta pubblicazione dell'aggiornamento Contracts/Hinterland rendono bene l'idea delle sorprese previste per tutti gli esploratori dell'esperienza sci-fi di Rockfish.

L'update in questione aggiunge infatti tantissime missioni principali e secondarie, la nuova classe Bombardiere, un companion inedito, l'aumento a 15 del level cap e 3 Vantaggi originali per il proprio astronauta.

Sempre grazie all'ultimo aggiornamento assistiamo all'ingresso dei missili EMP, di una pletora di unità Fuorilegge originali e di numerosi interventi sul fronte della personalizzazione e delle impostazioni grafiche. In quest'ottica rientra il lavoro svolto dalla software house tedesca per implementare la tecnologia NVIDIA DLSS, il supporto sperimentale all'HDR, il ridimensionamento della risoluzione, l'aggiunta delle combinazioni customizzabili dei pulsanti e di un inventario interamente dedicato agli oggetti delle missioni.

Da qui ai prossimi mesi, l'universo fantascientifico di Everspace 2 continuerà a espandersi per accogliere tanti nuovi contenuti da qui all'uscita della versione finale del simulatore spaziale, prevista nel 2022 su PC, PS4 e Xbox One; al momento, non è chiaro se il titolo verrà proposto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S "solo" in retrocompatibilità o con una versione appositamente ottimizzata per le nuove console di Sony e Microsoft.