Everspace 2: longevità, gameplay e importanza del Game Pass secondo Rockfish

In previsione dell'imminente lancio di Everspace 2 su PS5, Xbox Series X|S e Game Pass, il team di Rockfish Games illustra i contenuti dell'avventura spaziale sulle pagine di Xbox Wire e ribadisce l'importanza dell'abbonamento di Microsoft nello sviluppo del titolo dalla fase Early Access alla versione 1.0.

La software house tedesca coglie l'opportunità offertagli dai curatori del 'blog istituzionale' di Xbox.com per elencare alcune delle numerose aggiunte, migliorie e ottimizzazioni che interesseranno ogni aspetto di Everspace 2 su console Sony e Microsoft dell'attuale generazione.

Lo sparatutto spaziale a vocazione free roaming di Rockfish proporrà una campagna da oltre 30 ore, un profondo sistema simil-ruolistico per la customizzazione e il potenziamento dell'astronave, la possibilità di acquistare e modificare moduli e innesti tecnologici per adattare il sistema di movimento e combattimento alle proprie necessità e tanto altro.

A detta degli autori teutonici, ciò che distinguerà maggiormente Everspace 2 dagli sparatutto spaziali simili sarà la cura riposta nell'accessibilità: il team di sviluppo spiega infatti che i controlli saranno estremamente intuitivi. Sarà possibile accedere a tutte le funzioni più importanti con un tasto, senza dover navigare all'interno di menù troppo complessi o memorizzare delle combinazioni di pulsanti. Volare con l'astronave sarà un'esperienza molto fluida e responsiva, sia decidendo di avventurarsi nello spazio profondo che navigando in un dedalo di tunnel.

Per l'occasione, il team Rockfist ha ripreso le recenti dichiarazioni sulla presenza di Everspace 2 su Game Pass che fa bene anche ai giocatori PlayStation, ribadendo l'importanza del servizio in abbonamento di Microsoft come strumento per finanziare lo sviluppo dei progetti indipendenti e garantirne la massima visibilità: "Ironicamente, i fondi garantiti dall'ingresso di Everspace 2 su Game Pass ci hanno aiutati a rimanere indipendenti e a dare forma a un gioco migliore per tutti, non solo su PC e Xbox ma anche su PlayStation. Grazie al Game Pass abbiamo potuto lavorare con tranquillità ai contenuti che volevamo realizzare per completare nel migliore dei modi il gioco, e nei tempi che ritenevamo giusti".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Everspace 2 su PC.