Everspace 2 slitta al 2021: è già il secondo rinvio 'per colpa' di Cyberpunk 2077

Il rinvio di Cyberpunk 2077 ha scombussolato i piani di Rockfish. La software house tedesca comunica a tutti i partecipanti al crowdfunding di Everspace 2 su Kickstarter che, alla luce dello slittamento del kolossal sci-fi di CD Projekt, l'Early Access del loro simulatore di battaglie spaziali non partirà a dicembre.

Ai nostri lettori più affezionati non sfuggirà che, curiosamente, già nel marzo di quest'anno i vertici di Rockfish annunciarono un rinvio di Everspace 2 per la concorrenza di Cyberpunk 2077: l'ulteriore ritardo accumulato dall'azienda polacca spinge così i rappresentanti della casa di sviluppo di Amburgo a ufficializzare l'ennesimo rinvio del loro sparatutto ruolistico, sempre "per colpa" del kolossal sci-fi degli autori di The Witcher.

A sottolinearlo sono gli stessi ragazzi di Rockfish con un messaggio pubblicato su Kickstarter per informare i loro fan che "l'uscita di Cyberpunk 2077 è stata appena spostata al 10 dicembre, il che è un duro colpo per le nostre strategie che prevedevano di lanciare l'Early Access di Everspace 2 a metà dicembre. Non solo ogni media di settore e creatore di contenuti si dedicherà quasi interamente a quello che, con ogni probabilità, è il gioco più atteso della storia, ma sappiamo anche che c'è una sovrapposizione di pubblico all'interno della nostra community (e nel nostro stesso team), e quindi...".

Ai backer di Kickstarter che hanno finanziato il progetto di Everspace 2, comunque, a partire dal 2 novembre verrà data l'opportunità di partecipare su PC alla fase di Closed Beta che si protrarrà fino al mese di gennaio 2021, nel corso del quale (ulteriori rinvii di CP2077 permettendo!) sarà possibile esplorare l'universo alieno del nuovo sparatutto ruolistico di Rockfish su PC, PS4 e Xbox One.