Everspace 2: slitta l'Early Access per la concorrenza di Cyberpunk 2077 e Outriders

Con una lunga lettera aperta pubblicata su Steam, gli sviluppatori di Rockfish Games annunciano il posticipo della data di lancio della fase Early Access di Everspace 2 "per colpa" della concorrenza di Cyberpunk 2077 e Outriders.

Dietro alla decisione assunta dalla software house tedesca ci sarebbero anche le preoccupazioni legate al diffondersi del Coronavirus, con la conseguente cancellazione di eventi come la GDC 2020.

Nel messaggio di Rockfish, gli autori europei sottolineano infatti come "non sorprende che anche tutte le nostre riunioni organizzate nella GDC 2020 con i partner commerciali e gli editori siano state annullate. In questo momento, siamo preparati a tutto e speriamo per il meglio, ma doppiamo affrontare molte incertezze relative allo sviluppo del nostro business, all'esternalizzazione della produzione dei nostri giochi nonché al marketing e alle pubbliche relazioni".

Come se non bastassero i disagi provocati dall'allarme Coronavirus, il team di Amburgo non si nasconde nel dichiarare che "c'è anche un altro problema, ed è quello legato al fatto che molti titoli tripla A usciranno nel medesimo periodo che avevamo pianificato per l'Early Access di Everspace 2: pensiamo ad esempio all'atteso FPS sci-fi Cyberpunk 2077 che è stato posticipato a settembre, ma anche il nuovissimo sparatutto Outriders annunciato da poco da Square Enix. Sappiamo che c'è una certa sovrapposizione tra il nostro pubblico e quello interessato a questi titoli, quindi abbiamo deciso che sarebbe stato saggio lasciar spazio a questi due Juggernaut degli sparatutto GDR di fantascienza e attendere un periodo più propizio".

In conseguenza di questo slittamento, la versione in Accesso Anticipato di Everspace 2 è adesso prevista per un generico "fine 2020" su PC, PlayStation 4 e Xbox One.