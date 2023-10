Everspace 2 supera le 400K unità vendute e il milione di giocatori su Game Pass

Dal comunicato stampa diramato da Rockfish Games, l'azienda dietro lo sviluppo di Everspace 2 ha annunciato con orgoglio che il gioco ha venduto oltre 400.000 copie su tutte le piattaforme dalla sua uscita il 15 agosto 2023.

Dopo il lancio col botto della versione in Early Access di Everspace 2 nel Gennaio 2021, il gioco ha continuato a crescere e ora Rockfish Games condivide con gioia alcuni dati, affermando che di più 1.111.111 utenti hanno già giocato al gioco tramite Game Pass.

“Non c’è niente di meglio che vedere il genere dei giochi spaziali rinascere con forza e il team di Rockfish è entusiasta di farne parte. La nostra intenzione era quella di creare un gioco di avventura spaziale in stile arcade facile da usare ed è chiaro che ciò che abbiamo realizzato sta risuonando con i piloti spaziali di tutto il mondo", ha dichiarato nel comunicato Michael Schade, CEO di Rockfish Games.

Il dirigente continua dicendo: “Everspace 2 si sta comportando addirittura meglio del nostro originale successo a sorpresa. Nello stesso arco di tempo, abbiamo visto quasi triplicato il numero di vendite su ciascuna piattaforma e più che quadruplicato il numero di giocatori su Game Pass."

A proposito del servizio in abbonamento di Microsft, Rockfish ha condiviso delle interessanti riflessioni sul Game Pass. Nel complesso, il primo Everspace a cui si fa riferimento ha venduto oltre 2 milioni di copie, per cui è molto probabile che il secondo episodio possa presto superare questo risultato in futuro.