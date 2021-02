Everspace 2, il viaggio spaziale continua: svelati i ricchi contenuti in arrivo nel 2021

Grazie anche alla partenza col botto di Everspace 2, i ragazzi degli studi Rockfish guardano con fiducia al futuro e confermano di essere al lavoro su tantissimi contenuti che, da qui a fine 2021, contribuiranno a rendere ancora più stratificato il loro universo sci-fi.

La software house tedesca ha infatti deciso di condividere con i propri appassionati i piani legati alla roadmap di sviluppo che seguiranno nei prossimi mesi, con tutte le migliorie, le aggiunte e le ottimizzazioni che interesseranno l'esperienza spaziale nel prosieguo dell'attuale fase in Accesso Anticipato su Steam.

A detta dell'azienda teutonica, il primo di questo importanti aggiornamenti avverrà in aprile e comprenderà delle nuove attività su Ceto e Union, numerose missioni secondarie inedite, le sottoclassi di astronavi Vanguard e Bomber, un nuovo companion e, soprattutto, un profondo ribilanciamento del gameplay tra progressione e looting.

In estate assisteremo poi all'ingresso del nuovo sistema esplorabile Zharkov, con tantissime sorprese legate alle tipologie di nemici e fenomeni da affrontare, insieme a una pletora di sfide, missioni e attività secondarie accessorie. A fine 2021, i partecipanti alla fase Early Access di Everspace 2 potranno accedere alla Nebulosa Khait e cimentarsi in missioni ancora più difficili. Il lancio della versione finale di Everspace 2 è prevista nel 2022 su PC, PS4 e Xbox One: al momento, non sappiamo se il gioco sarà fruibile su PS5 e Xbox Series X/S "solo" in retrocompatibilità o con delle ottimizzazioni next gen.