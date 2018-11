Everspace: annunciata la data di uscita della versione Nintendo Switch

Lo scorso agosto, Nintendo aveva annunciato che Everspace sarebbe arrivato anche su Switch entro la fine dell'anno. Dopo mesi di attesa abbiamo finalmente una data di lancio ufficiale: 11 dicembre 2018.

Everspace è uno shooter single player ad ambientazione spaziale dall'azione frenetica che presenta meccaniche tipiche dei roguelike. I gioco arriverà su Nintendo Switch con la Stellar Edition, edizione riveduta e corretta che include il gioco di base, l'artbook ufficiale, la colonna sonora completa composta da oltre 60 brani e l'espansione Encounters, primo contenuto scaricabile che introduce, fra le altre cose, personaggi e missioni inediti, una nave per i giocatori completamente rinnovata, un carico di equipaggiamento avanzato, e nuovi nemici. Ricordiamo che Everspace è già disponibile da qualche mese su Playstation 4 e PC e Xbox One e si appresta. Se il gioco di Rockfish Games ha stuzzicato la vostra curiosità e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Everyeye. In alternativa, potete dare n'occhiata al gameplay trailer in apertura di notizia.