Everwild, accelera lo sviluppo? Lucid Games adesso aiuta Rare su Sea of Thieves

Nel bel mezzo dell'ottava stagione di Sea of Thieves, Lucid Games ha annunciato di essersi unita a Rare nel supporto dell'open world multigiocatore che da quasi cinque anni appassiona e intrattiene gli aspiranti pirati su Xbox e PC Windows 10.

"Siamo entusiasti di annunciare che stiamo lavorando con Rare su Sea of Thieves", hanno scritto i ragazzi di Lucid Games sui propri canali social. "È stato incredibile supportarli nella loro emozionante avventura piratesca e non vediamo l'ora di scoprire dove ci porterà questo viaggio leggendario". Dal comunicato ufficiale si evince che il rapporto di collaborazione va avanti già da qualche tempo e che è destinato a perdurare nel futuro di Sea of Thieves, un gioco che si aggiorna costantemente stagione dopo stagione per migliorare l'esperienza di gameplay e intrattenere gli utenti con contenuti sempre freschi.

Nel caso non lo sapeste, Lucid Games è un team di sviluppo britannico esattamente come Rare. Situato a Liverpool, nel 2021 ha dato alle stampe Destruction AllStars in esclusiva per PlayStation 5 ed attualmente si trova anche al lavoro su una IP proprietaria, per la quale sta conducendo una campagna assunzioni.

Sebbene Rare non abbia dichiarato alcunché, dopo aver appreso la notizia il nostro pensiero è andato inevitabilmente a Everwild, nuovo progetto dello studio annunciato a fine 2019 e lontano dalle scene da diversi anni. L'entrata in gioco di Lucid Games potrebbe finalmente consentire a Rare di concentrarsi a dovere sullo sviluppo della nuova IP, magari assegnandole parte della forza lavoro fino ad oggi impegnata su Sea of Thieves. Negli ultimi anni sono emerse notizie poco rassicuranti, tra voci su problemi di sviluppo e l'entrata in gioco di nuove personalità chiave. Affrancandosi, anche se non totalmente, da Sea of Thieves, Rare potrebbe finalmente mettere in campo le risorse adeguate per consegnare ai giocatori un first party che attendono da oltre tre anni.