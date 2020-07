Everwild e Avowed cross gen o esclusiva Xbox Series X? Microsoft chiarisce la situazione

In occasione dell'atteso Xbox Games Showcase, i team parte della famiglia Xbox Game Studios hanno presentato le nuove produzioni in arrivo su ecosistema Microsoft.

Durante l'appuntamento c'è stato spazio sia per titoli già annunciati sia per novità assolute. Nel primo caso, ad esempio, Rare ha avuto modo di presentare al pubblico un evocativo trailer di Everwild, mentre Obsidian Entertainment, già autore di The Outer Worlds, ha presentato il reveal trailer di Avowed. Entrambi i filmati hanno indicato i due titoli come in arrivo su PC e Xbox Series X, tuttavia, in seguito, si è generata una certa confusione.

Come segnalato da Stephen Totilo, Editor presso Kotaku, i siti ufficiali di entrambi i giochi indicavano infatti anche Xbox One tra le piattaforme supportate. Sulla questione è intervenuto direttamente Aaron Greenberg, responsabile Xbox Games Marketing di Microsoft, tramite i Tweet che trovate in calce a questa news. Nel commentare la discrepanza, il dirigente ha affermato che "I futuri titoli First Party sono sviluppati in primis per Xbox Series X. Non significa che questi giochi non usciranno su Xbox One, sono che ci stiamo occupando di Series X e che ogni studio deciderà ciò che è meglio per il proprio gioco e la propria community per il momento del lancio".



A questa dichiarazione, Greenberg ha aggiunto ringraziamenti a Totilo, informando che i team responsabili dei portali online avrebbero aggiornato le informazioni così da renderle coerenti e omogenee. Al momento, in effetti, Xbox One non risulta più citata né dal sito di Everwild né da quello di Avowed.