Everwild: come procede lo sviluppo? Le ultime dal boss degli Xbox Game Studios

Il responsabile degli Xbox Game Studios, Matt Booty, è intervenuto ai microfoni di Kinda Funny per fornire degli importanti aggiornamenti sullo sviluppo travagliato di Everwild, l'originale avventura fantasy di Rare.

Nel corso dell'intervista, il dirigente Microsoft a capo degli Xbox Game Studios non entra nel merito delle motivazioni che hanno portato la software house inglese a cambiare il Game Director di Everwild, ma condivide comunque delle interessanti riflessioni sulla visione portata avanti da Rare con i suoi titoli come Sea of Thieves, Viva Pinata e Banjo Kazooie.

Booty spiega infatti che "i ragazzi di Rare sono noti per la loro capacità di creare mondi inediti e nuove IP. So bene a cosa stanno lavorando e concetti come 'sviluppo ripartito da zero' o 'ristrutturazione dell'IP', espressi da persone che guardano dall'esterno a questo titolo, sono termini troppo netti ed estremi per descrivere ciò che stanno realizzando. Stanno solo cercando di assicurarsi di sviluppare qualcosa di speciale. Abbiamo già mostrato uno scorcio di quel mondo, il suo stile artistico e tutto il resto, ma vogliamo che tutto venga fatto per bene e se nel gameplay verranno fatti alcuni cambiamenti, questi avverranno come parte di un processo creativo più ampio".

Sempre in merito al gameplay, il responsabile degli Xbox Game Studios spiega che gli appassionati avranno delle gradite sorprese in funzione di quella che lo stesso Booty descrive come "un'esperienza di gioco sulle montagne russe. Un giorno potresti essere scioccato e chiederti come il gioco potrebbe mai funzionare, ma il giorno dopo potresti essere felicissimo di come sta procedendo l'avventura. Capisco che le persone desideranno vedere di più su Everwild ma condivideremo maggiori dettagli solo quando Rare si sentirà pronta".