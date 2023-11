Everwild, eppur si muove: Rare assume Video Producer per l'esclusiva Xbox

Dopo aver accolto Lucid Games nello sviluppo di Everwild, i vertici di Rare si dicono alla ricerca di un Video Producer incaricato di dare forma ai filmati dei futuri update di Sea of Thieves e, appunto, ai nuovi trailer della prossima esclusiva Xbox.

A renderlo noto sono gli stessi curatori del sito ufficiale di Rare con una nuova scheda che elenca le mansioni da far svolgere a tutti gli esperti Video Producer desiderosi di entrare a far parte della sussidiaria britannica degli Xbox Game Studios.

La nuova figura professionale cercata da Rare deve "lavorare a stretto contatto con i nostri team Marketing e Community, avendo così l'opportunità di contribuire attivamente alla creazione di contenuti video continui per Sea of Thieves e per il prossimo videogioco di Rare, Everwild". Il nuovo Video Producer di Rare dovrà inoltre aiutare gli altri membri del team nella realizzazione di filmati di approfondimento con interviste agli sviluppatori, montaggi di video gameplay e trailer promozionali.

Tra le competenze 'desiderabili' dei candidati vengono inoltre citate una buona conoscenza tecnica di diversi formati video e una comprovata esperienza nell'acquisizione e nella modifica di video gameplay e live streaming. Restiamo quindi in attesa di ricevere nuovi dettagli sulla prossima IP inedita di Rare; nel frattempo, vi lasciamo alle anticipazioni del giornalista Andy Robinson sul gameplay di Everwild più simile a Viva Pinata che ai survival.