Everwild: Gregg Mayles è il nuovo creative director, progetto 'riavviato da zero'

Dopo le anticipazioni di Jeff Grubb dei giorni scorsi, la redazione di VGC sembra confermare il riavvio completo dello sviluppo di Everwild, il nuovo titolo targato Rare presentato nel 2019 potrebbe quindi uscire molto più tardi del previsto.

Secondo le fonti della redazione di VGC infatti, i fan del nuovo gioco dei creatori di Sea of Thieves dovranno aspettare ancora molto tempo prima di vedere la pubblicazione di Everwild. La sostituzione del vecchio creative director Simon Woodroffe avrebbe portato ad una revisione completa del design e della direzione del gioco, nonché a significativi cambiamenti nella leadership interna. Stando alle persone che seguono da vicino i lavori sul titolo, lo sviluppo di Everwild è stato essenzialmente "riavviato da zero" e il team di Rare starebbe ottimisticamente pensando ad un lancio per il 2024.

Le fonti interne hanno inoltre indicato il nome di Gregg Mayles come nuovo creative director: Mayles è uno dei designer più decorati della storia di Rare e vanta lo sviluppo di alcuni dei titoli più iconici della storia dello studio e dei videogiochi in generale come Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, Viva Pinata e Sea of Thieves. L'executive producer di Everwild Louise O'Connor ha confermato la nomina aggiungendo una dichiarazione: "Gregg Mayles si è unito a noi alla fine dello scorso anno come direttore creativo e il team non è mai stato così forte. Da quando abbiamo mostrato al mondo il nostro trailer Eternals abbiamo fatto passi da gigante su tutti gli aspetti di Everwild. Il team continua a lavorare duramente per realizzare la sua visione e per dare vita alla magia della natura di Everwild per i giocatori di tutto il mondo".

Insomma, per poter vedere di nuovo Everwild in azione bisognerà attendere ancora molto tempo, probabilmente fino al 2024.