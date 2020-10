Everwild: dopo Halo Infinite, anche il gioco Rare resta orfano del creative director

Nel corso della serata è arrivata un'altra brutta notizia per quello che riguarda le esclusive Microsoft, dal momento che Simon Woodroffe, il creative director di Everwild, ha abbandonato il progetto.

A confermare tutto è stato il boss di Rare, Craig Duncan, durante un'intervista ai microfoni di VideoGamesChronicle:

"Ringraziamo Simon per tutto il lavoro svolto con Everwild e gli auguriamo il meglio per il futuro. Al momento il team di Everwild è in buone mani ed è intenzionato a creare un prodotto che darà ai giocatori la possibilità di vivere un'esperienza indimenticabile ambientata in un mondo magico e nella natura."

Non sono state invece dichiarate le motivazioni che hanno spinto Woodroffe a lasciare lo studio ed è improbabile che lo scopriremo presto. Si tratta in ogni caso di un cambiamento importante per il gioco, che è il secondo in sviluppo presso gli Xbox Game Studios a perdere il suo director. Vi ricordiamo infatti che solo qualche giorno fa è arrivata la notizia dell'abbandono di Halo Infinite da parte di Chris Lee.

In attesa di nuove informazioni sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'ultimo trailer di Everwild commentato dagli sviluppatori accompagnato da una serie di concept art.