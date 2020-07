Everwild: vi perderete nel suo mondo fantastico, parola del capo di Rare

Mentre prosegue l'attesa per l'evento dei giochi Xbox Series X del 23 luglio, i vertici degli Xbox Game Studios hanno fatto una lunga chiacchierata con Polygon parlando dei loro giochi e della strategia per il futuro.

Tra gli intervistati c'era anche Craig Duncan, il capo di Rare, che ha avuto modo di parlare dell'importanza che ha rivestito l'esperienza acquisita durante lo sviluppo di Sea of Thieves per la creazione del nuovo progetto dello studio, il misterioso Everwild. Del gioco sappiamo ancora molto poco, ma possiamo aspettarci un'avventura molto originale che mira ad accompagnare i videogiocatori in un evocativo mondo fantasy permeato di magia e popolato da creature fantastiche.

Sea of Thieves è stato descritto come un progetto "cresciuto organicamente assieme ai giocatori", un modello che "si addice a Rare". Questa filosofia di sviluppo aperta sarà adottata anche con Everwild, che Duncan descrive come un gioco unico: "Abbiamo imparato molto da Sea of Thieves. Amiamo l'idea dei giocatori che creano delle storie assieme. Louise O’Connor e il suo team stanno lavorando in maniera appassionata per dare ai giocatori un mondo in cui possono semplicemente perdersi - sapete, un sacco di natura dal sapore magico".

Nonostante siano passati nove mesi dall'annuncio di Everwild, Rare non ha ancora fornito informazioni sostanziali sulle meccaniche di gioco, che sono ancora avvolte nel mistero. C'è un motivo ben preciso, però: "Uno dei motivi per cui non abbiamo parlato molto di Everwild è il fatto che stiamo ancora giocando con le idee di gameplay. Avremo molto da dire al riguardo in futuro... abbiamo un'idea alla quale siamo molto affezionati, e credo che sia una cosa speciale. Ho un team con persone davvero appassionate che si svegliano ogni mattina con il desiderio di fare questo gioco".

Everwild sarà presente all'evento del 23 luglio? Lo scopriremo tra pochi giorni. Intanto, Sea of Thieves ha superato quota 15 milioni di giocatori, e non intende fermarsi...