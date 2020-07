Everwild sarà 'qualcosa di speciale e mai visto nei videogiochi', per Greenberg

A conclusione dell'evento Xbox Games Showcase, Aaron Greenberg ha partecipato al podcast di Spawn On Me: per l'occasione, il dirigente della divisione marketing di Microsoft discusso del gameplay di Everwild per sottolinearne l'originalità e la sua unicità.

Il responsabile del marketing della divisione Xbox della casa di Redmond ha spiegato di aver assistito a delle scene di gameplay di Everwild (non ancora mostrate in pubblico) e di esserne rimasto colpito in positivo: "Quello che Louise O'Connor e il team di RARE stanno costruendo con Everwild è un qualcosa di veramente unico e speciale. Si tratta di un titolo diverso da qualsiasi altro gioco che sia mai stato realizzato. E poi hanno una visione così creativa... vogliamo dare loro tutta la libertà per concretizzare appieno quella visione. Everwild è davvero speciale".

Il manager del marketing Xbox ha poi ricordato il momento in cui ha potuto assistere al gameplay di Everwild durante un evento a porte chiuse organizzato da RARE per presentare questo progetto: "Ero lì quando hanno svelato Sea of Thieves e lo stesso è successo con Everwild. Ci siamo semplicemente seduti intorno al tavolo di una stanza e ci hanno condotti attraverso questa loro visione, mostrandoci alcuni elementi visivi e come stavano ideando quel mondo. Per questo, la situazione si sta facendo sempre più eccitante, specialmente ora che posso iniziare a condividere sempre più informazioni su questo titolo".

Qualora ve lo foste perso (o desideraste ammirarlo nuovamente), vi riproponiamo l'affascinante trailer di Everwild condiviso da RARE all'evento Xbox del 23 luglio scorso.