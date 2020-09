Everwild: Rare commenta l'ultimo magico trailer e mostra nuove concept art

Non sappiamo ancora quando potremo giocarci, ma in compenso il promettente Everwild è tornato a mostrarsi durante l'Xbox Games Showcase di luglio con un trailer intitolato "Eternals", che ha affascinato tutti i giocatori in trepidante attesa grazie alle sue atmosfere magiche.

La nuova opera di Rare è ancora un mistero: sappiamo che ci porterà in un mondo permeato di magia e popolato da creature fantastiche, ma non sono ancora note informazioni precise sulle meccaniche di gameplay. I pochi indizi disseminati da Rare, in ogni caso, suggeriscono la presenza di funzionalità multigiocatore e di un mondo condiviso, che potrebbe fungere da teatro per un'esperienza di tipo cooperativo.

Il commento fornito dall'Executive Producer Louise O'Connor e dall'Art Director Ryan Stevenson ci consente di scoprire qualcosa di più sul mondo di Everwild. O'Connor, ad esempio, ha confermato che gli Eterni mostrati nel trailer saranno i personaggi controllati dai giocatori, e si è riferita alla splendida creatura simile ad un cervo definendola "bloom deer". Stevenson ha aggiunto che il "mondo sarà ricco e denso, con tanti ambienti e biomi differenti". Nel momento in cui viene mostrato un Eterno disegnare un marchio attorno a un albero, il creativo ha spiegato che uno "sciame" di insetti sta minacciando il mondo mangiando in maniera indiscriminata, come farebbero delle locuste, "così gli Eterni stanno creando delle speciali barriere".

La scena più potente è presente alla fine del trailer, quando un gruppo di spiriti luccicanti si libra in aria formando la sagoma di un cervo. A tal proposito, O' Connor ha spiegato che quegli spiriti sono stati portati nel mondo dagli Eterni, per poi aggiungere: "la natura è così potente e così magica... perché non renderli dei personaggi nel nostro gioco?".

Il filmato mostra anche altro, come tante illustrazioni di ambientazioni e delle creature. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione! Everwild, ricordiamo, è un gioco Xbox Game Studios, pertanto è atteso su PC e sulle piattaforme della famiglia Xbox.