Everwild: Rare commenta il video di presentazione dell'avventura fantasy

Gli autori di RARE ripubblicano il trailer di annuncio di Everwild per commentare questa avventura fantasy in arrivo su PC, Xbox One e, forse, Xbox Series X.

Il "nuovo" filmato di Everwild è accompagnato da un messaggio con cui gli sviluppatori britannici ci spiegano di volerci fornire una descrizione audio delle scene immortalate nel video trasmesso durante l'X019 FanFest dello scorso novembre.

L'iniziativa lanciata da RARE, quindi, non conferma solamente la volontà degli autori inglesi di lanciare in futuro dei video diari "tematici" che ci aiuteranno a fare luce sugli elementi grafici, artistici e ludici di questo progetto, ma nasce anche per venire incontro alle esigenze dei propri appassionati, garantendo la più ampia accessibilità ai giocatori diversamente abili.

Nel primo video che darà inizio a questa serie di diari, la Senior Narrative Designer Kate Jarrett di Rare ci aiuta a familiarizzare con il colorato universo fantasy di Everwild e con le creature che lo popoleranno. Nei prossimi contributi multimediali della compagnia, verremo introdotti alle meccaniche di gioco dagli ex designer di Fable Legends e dagli altri veterani sia interni che esterni alla sussidiaria inglese degli Xbox Game Studios che stanno contribuendo allo sviluppo di questo progetto per PC Windows 10, Xbox One e, supponiamo, Xbox Series X.