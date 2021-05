Everwild, sviluppo problematico e data di lancio lontana: nuovo rumor sul gioco di Rare

Everwild è certamente tra i più interessanti titoli in cantiere presso gli Xbox Game Studios, tuttavia, stando ad un rumor emerso in rete nelle ultime ore, sembra che Rare stia incontrando qualche problema in più del previsto nello sviluppo del suo nuovo progetto.

La voce indiscreta risponde al nome di Evil Boris del canale YouTube HDTVTest, secondo il quale Everwild potrebbe essere ancora parecchio lontano rispetto al suo esordio sul mercato. Stando a quanto apprendiamo, Rare non aveva tra le mani qualcosa di davvero concreto quando nel 2019 ha deciso di presentare al pubblico Everwild, ed i seguenti problemi di sviluppo a cui la software house britannica è andata incontro negli anni successivi (incluso l'abbandono del creative director Simon Woodroffer) hanno contribuito ad allungare i lavori più di quanto ci si potesse aspettare.

"Everwild è ancora molto lontano. Al momento non esiste un vero gioco ed ha avuto molti problemi a decollare. Il trailer di presentazione sembrava essere tratto da un gioco vero, e questo ha alterato la precezione delle persone", ha dichiarato la fonte, salvo poi correggere parzialmente le proprie dichiarazioni aggiungendo: "Non mi ero reso conto che sono passati quasi due anni dall'annuncio. Voglio chiarire che non avevano per le mani un gioco quando lo hanno annunciato. Quindi forse ora sono più avanti coi lavori. Quello che ho sentito recentemente sembra però confermare i problemi di sviluppo, non mi aspetterei il suo arrivo quest'anno, ma nemmeno l'anno prossimo".

Staremo a vedere se Microsoft e Rare torneranno a parlare di Everwild nei prossimi mesi, nel frattempo vi consigliamo di prendere quanto riportato con le dovute cautele. Il titolo, che aveva molto colpito l'utenza grazie allo stile estetico accattivante del primo trailer, sembra essere uscito dalla pre-produzione all'inizio del 2019, quando presumibilmente sono iniziati i problemi di cui l'insider ha parlato nel suo intervento. Secondo le parole di Rare, Everwild sarà qualcosa di mai visto nel mondo del gaming.