Everwild: lo sviluppo è ripartito da zero, uscita non prima del 2024?

Everwild è stato uno dei grandi assenti dell'Xbox & Bethesda Showcase dell'E3 2021. Attorno alla nuova produzione firmata Rare c'è al momento grande mistero e poca chiarezza sull'andamento dei lavori. Ma la situazione non sembra essere delle più rosee.

Sul forum di ResetEra sono state rilanciate alcune dichiarazioni di Jeff Grubb che durante l'ultima edizione del suo podcast, incentrata sugli ultimi eventi relativi all'E3, si è soffermato anche sull'assenza di Everwild non fornendo ottime notizie riguardo lo status del gioco: il giornalista conferma non solo che lo sviluppo è stato riavviato da zero, ma anche che il suo debutto sul mercato potrebbe non avvenire prima del 2024.

Everwild viene citato attorno al minuto 26:30 del suo podcast, dove conferma di aver verificato assieme a sue fonti che i lavori sono ricominciati dall'inizio. Non solo, Grubb aveva parlato del gioco Rare anche nel suo podcast del giorno prima, dove attorno al minuto 45:57 inizia a parlare della situazione dopo che gli viene chiesto se Everwild sarebbe stato presente alla conferenza Microsoft: "Voglio dire, è stato riavviato, questo titolo doveva essere riavviato, tutti sanno che il creative director se ne è andato e quando lo ha fatto hanno ricominciato la produzione di quel gioco. Dunque è molto lontano, è attualmente previsto per una finestra di lancio tipo nel 2023. Il titolo è previsto nel 2023 ma c'è un sacco di roba prevista per il 2023 da Xbox, dunque se ci sarà qualunque motivo per rinviarlo fino al 2024 allora lo faranno, si trova facilmente nella situazione affinché ciò avvenga".

Le attese si prospettano quindi molto lunghe e il tutto è conseguenza dell'abbandono del creative director di Everwild, avvenuto nel 2020. Già lo scorso mese c'erano stati rumors sullo sviluppo problematico di Everwild: le parole di Grubb sembrano confermare quindi lo status per il momento incerto dell'opera Rare.