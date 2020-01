Everwild: nel team ex designer di Fable Legends e altri veterani

Everwild è il nuovo gioco Rare annunciato all'X019 dello scorso novembre e in arrivo presumibilmente nel 2021 o 2021 su PC, Xbox Series X e Xbox One. Poco sappiamo del team al lavoro sul progetto, il sito Videogame Chronicles ha provato a fare chiarezza analizzando curriculum e annunci di lavoro.

Al timone del comparto estetico troviamo James Blackham, ex designer di Fable Legends e Fable The Journey, passato in Square Enix dopo la chiusura di Lionhead e ora tra le fila di Rare com Lead Designer. Louise O'Connor ricopre invece la veste di Executive Producer, tra i ruoli passati ricordiamo i lavori sulle animazioni di Conker's Bad Fur Day e Banjo-Kazooie Nuts & Bolts. Anche Simon Woodroffe è impegnato nel progetto come direttore creativo, in passato Simon ha lavorato presso Sumo Digital, il suo ultimo titolo con la compagnia è stato Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Ryan Stevenson (Art Direct di Rare) guida invece la direzione artistica, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per Sea of Thieves ed i giochi della serie Viva Pinata. Attualmente il team di Everwild è composto da 25 membri ma secondo le fonti di VGC la squadra arriverà presto a 50 elementi e sono già in corso assunzioni per altri 25 dipendenti così da portare il totale a 75 persone con ulteriori possibilità di crescita.