Everwild: nel team ci sono sviluppatori di Banjo-Kazooie, Conker e Total War

Uno dei momenti più memorabili della puntata speciale di Inside Xbox all'X019 Fan Fest è stato senza ombra di dubbio l'annuncio di Everwild, nuova proprietà intellettuale di Rare, storico team di sviluppo responsabile, tra gli altri, di Sea of Thieves.

L'evocativo trailer ci ha presentato un mondo naturale pervaso da atmosfere magiche e abitato da creature affascinanti e singolari. Purtroppo, dovremo attendere un bel po' prima di poter scoprire ulteriori dettagli, e ancor di più prima di poterci giocare. È infatti stato chiarito che Everwild si trova ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, e che il team responsabile, al momento formato da poco meno di 50 componenti, si sta ancora espandendo per poter affrontare il resto della sviluppo. Al momento, sono ben 30 gli annunci di lavoro attivi sul sito ufficiale di Rare: le figure ricercate sono molteplici, da artisti a programmatori, passando per designer e produttori.

La squadra attuale conta tra le sue fila diversi veterani dell'industria. In occasione dell'Inside Xbox, tanto per cominciare, è stato confermato che a ricoprire il ruolo di Produttore Esecutivo è Louise O’Connor, che in passato ha lavorato come animatrice per Conker’s Bad Fur Day e Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts. Ad affiancarla in qualità di Direttore Creativo c'è Simon Woodroffe, che ha svolto la stessa mansione per Sonic & All-Stars Racing Transformed.

A Ryan Stevenson, che ha messo il suo zampino sul recente Sea of Thieves e su Viva Pinata, spetta il compito di dirigere i lavori sul comparto artistico, dal momento che è stato nominato Studio Art Director. Il Programmatore Capo di Sea of Thieves e della serie Kinect Sport, Pete Campbell, sta ricoprendo il ruolo di Direttore Tecnico, mentre la carica di Senior Narrative Designer è stata assegnata a Kate Watson, che in passato ha lavorato come scrittrice per la serie Total War di Creative Assembly. A capo dello studio c'è Craig Duncan, arrivato in Rare nel 2011 dopo anni trascorsi in Codemasters, Midway e Sumo Digital.

Un team indubbiamente solido, che stando a quanto dichiarato da Duncan "è davvero emozionato per il potenziale unico del gioco che sta creando". Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare le prime immagini di Everwild.