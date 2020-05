Everwild: il trademark svela la natura della nuova avventura di RARE per PC e Xbox?

Nell'attesa di assistere all'evento Inside Xbox sui giochi Xbox Series X che si terrà il 7 maggio, il nuovo marchio registrato di Everwild sembrerebbe fornire delle importanti anticipazioni sulla natura della prossima, ambiziosa avventura fantasy di RARE per PC, Xbox One e, forse, Series X.

Il portale di Justia Trademarks ha infatti aggiornato il marchio registrato di Everwild per integrare delle informazioni aggiuntive nella scheda che illustra i contenuti offerti dalla prossima proprietà intellettuale degli autori di titoli come Banjo Kazooie, Sea of Thieves e Perfect Dark.

L'aggiornamento al brevetto di Everwild non offre dettagli inediti sulla componente ludica e sull'esperienza di gameplay che ci attende immergendoci nelle atmosfere fiabesche di quest'opera, ma fornisce comunque un'importante precisazione sulla natura del titolo definendolo come un progetto "Live Service". In base a questa indicazione, Everwild dovrebbe perciò rientrare nel genere dei GaaS, i cosiddetti Giochi come Servizio o "a sviluppo continuo" che prevedono degli aggiornamenti continui e degli update incrementali con sfide a tempo, attività speciali e contenuti stagionali. Una formula di sviluppo, quest'ultima, che ricalca quella adottata dalle stesse fucine digitali di RARE per dare forma al sadbox piratesco Sea of Thieves e ai suoi numerosi aggiornamenti.

Ad ogni modo, ne sapremo certamente di più su Everwild nel corso delle prossime settimane, se è vero che Microsoft intende soddisfare la curiosità dei propri fan dedicando un evento estivo per i giochi first party in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X da qui a fine 2020.