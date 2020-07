Everwild per Xbox Series X e PC: affascinante trailer per il nuovo gioco Rare!

Procede a pieno ritmo l'Xbox Games Showcase, con i team di casa Microsoft che presentano a pieno ritmo le produzioni in sviluppo per la futura ammiraglia verdecrociata.

Partecipano all'appuntamento anche gli sviluppatori di Rare, che dopo le avventure piratesche di Sea of Thieves sono pronti ad abbandonare temporaneamente i Sette Mari per offrire al pubblico Everwild. Ancora avvolta da una certa nebbia di mistero, la produzione è tornata a mostrarsi in azione, con un trailer dalle atmosfere magiche e affascinanti. Con una direzione artistica che sembra fondere tradizioni sciamaniche, magia, creature fantastiche e sistema di relazione tra esseri umani e ambiente naturale, la nuova creazione di Rare è pronta a debuttare su Xbox Series X e PC Windows.



Direttamente in apertura a questa news potete trovare il nuovo trailer di Everwild: al momento non è stata comunicata una precisa finestra di uscita.