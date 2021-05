Every Morning, l'appuntamento mattutino su Twitch si estende anche al sabato

Si espande ulteriormente la programmazione del canale Twitch di Everyeye.it: l'appuntamento quotidiano con Every Morning (conosciuto inizialmente come Colazione con Everyeye) si estende anche al sabato a partire dal 14 maggio e andrà dunque in onda sei giorni su sette.

Ogni sabato dalle 10:00 alle 12:00 Gabriele Laurino terrà compagnia agli spettatori del canale Twitch di Everyeye.it secondo il classico format di Every Morning: "Una chiacchierata in compagnia per cominciare la giornata. Si parla in libertà seguendo gli impulsi della chat, dell'attualità, del mercato, della nostra quotidianità. Il più classico dei Just Chatting, per partire con la giusta energia."

L'appuntamento del weekend si aggiunge dunque alla trasmissione quotidiana di Every Morning regolarmente in onda dal lunedì al venerdì, uno spazio in più (sempre in programma dalle 10:00 alle 12:00) per commentare le novità della settimana e discutere del weekend alle porte, con consigli e suggerimenti sui giochi da giocare assolutamente, sui film, le serie TV e gli anime da non perdere.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che se volete potete supportare Everyeye.it su Twitch abbonandovi al canale, se siete iscritti ad Amazon Prime non vi costerà nulla e ogni mese potrete decidere se rinnovare o meno il vostro supporto, in maniera totalmente libera e senza vincoli. Tra i privilegi degli abbonati segnaliamo le dirette senza pubblicità e l'accesso esclusivo ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.