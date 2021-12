Every Morning dal Bandai Namco Temporary Store il 16 dicembre in compagnia di Sabaku

La diretta di Every Morning dal Bandai Namco Temporary Store di Milano vi è piaciuta e grazie alla collaborazione con il publisher abbiamo deciso di raddoppiare l'appuntamento, questa volta in compagnia di una persona che conoscete molto bene...

Il 16 dicembre alle 10:00 del mattino Sabaku sarà ospite di Every Morning, la diretta quotidiana di Everyeye.it che per l'occasione si terrà ancora una volta al Temporary Store di Bandai Namco in Ripa di Porta Ticinese 61 a Milano. Ovviamente al termine della diretta non mancherà l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con la redazione e con Michele.

Bandai Namco Temporary Store è aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 20:00 fino al 24 dicembre, all'interno del negozio troverete non solo la mastodontica statua di Elden Ring pronta da fotografare ma anche tanti prodotti dedicati all'universo videoludico (e non solo) firmato Bandai Namco con la possibilità di acquistare videogiochi e il merchandising dedicato a Pac-Man, oltre alle novità di Banpresto con le figure dedicate a Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball e My Hero Academia.

Presenti anche postazioni PS5 e Xbox Series X con le ultime uscite di Bandai Namco come Tales of Arise, Scarlet Nexus, Guilty Gear Strive e Little Nightmares II. Appuntamento dunque il 16 dicembre alle 10:00 per Every Morning in compagnia di Sabaku, la diretta verrà trasmessa anche su Twitch ma ovviamente se ne avete la possibilità vi invitiamo a raggiungerci in Ripa di Porta Ticinese 61 a Milano.