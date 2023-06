Al via Every Morning Summer Edition: Everyeye live su Twitch dalle 12 alle 13

Con l'arrivo dell'estate, è tempo di aggiornare il palinsesto del canale Twitch di Everyeye, con alcune variazioni che coinvolgeranno le trasmissioni mattutine.

A partire da lunedì 19 giugno 2023, in particolare, il format Every Morning cambia orario e si trasforma in Every Morning Summer Edition. Anziché nella consueta finestra compresa tra le ore 10:00 e le ore 12:00, la redazione vi attenderà tra le ore 12:00 e le ore 13:00 in punto. Una variazione che posticipa dunque di qualche ora l'avvio delle trasmissioni quotidiane dagli studi milanesi di Everyeye e che si protrarrà per l'intero periodo estivo.

Ad attendervi sul canale Twitch di Everyeye troverete sempre la nostra redazione, da Alessandro Bruni a Gabriele Laurino, insieme ovviamente a Giada Bessi, Riccardo Arioli Ruelli e tanti ospiti speciali. Per l'intera durata di Every Morning Summer Edition vi sarà spazio per discutere delle ultime novità del mercato videoludico, tra annunci, rumor e curiosità. Una finestra perfetta per interagire con la redazione e discutere dei grandi videogiochi in arrivo nel corso dell'estate 2023, da Final Fantasy XVI a Baldur's Gate 3.



