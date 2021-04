Every Talk: appuntamento a domani su Twitch con Kenobit e Luca Dalcò (Martha is Dead)

Sta per tornare un nuovo appuntamento con Every Talk, il nostro show su Twitch durante il quale chiacchieriamo con qualche ospite legato al mondo videoludico.

Protagonisti del nuovo Every Talk saranno Fabio "Kenobit" Bortolotti e Luca Dalcò. Con il buon Kenobit si parlerà della localizzazione dei videogiochi e con lo sviluppatore di LKA chiacchiereremo su com'è sviluppare videogiochi in Italia, dal momento che la software house ha già dato vita a The Town of Light ed è attualmente al lavoro su un nuovo progetto a tema horror che prende il nome di Martha is Dead. Se siete interessati ai due argomenti potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 15:00 di domani, venerdì 9 aprile 2021.

Nel caso in cui foste curiosi di scoprire cos'altro andrà in onda domani sul nostro canale, ecco gli appuntamenti del giorno:

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Every Talk con Fabio "Kenobit" Bortolotti e Luca Dalcò di LKA (Martha is Dead)

Ore 17:00 - Monster Hunter Rise feat. Cydonia

Ore 21:00 - Diablo 2: Resurrected (Technical Alpha)

Vi ricordiamo che nell'ultimo episodio di Every Talk abbiamo chiacchierato in diretta con Tommaso Valentini di 3D Clouds e Carlo Barone di Riot Games.