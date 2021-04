Every Talk: appuntamento con Italian Games Factory e Haunted Space, domani su Twitch

L'appuntamento settimanale con Every Talk continua con una puntata speciale dedicata agli sviluppatori di casa nostra: il prossimo episodio vedrà come protagonisti i ragazzi di Italian Games Factory che ci parleranno dell'ambizioso simulatore spaziale Haunted Space.

Nella puntata del 23 aprile che andrà in onda sul nostro canale Twitch ufficiale a partire dalle ore 15:00, la redazione di Everyeye avrà il piacere e l'onore di ospitare i ragazzi del team di Italian Games Factory. Nella prima parte della live Ivan Venturi e Luca Michelotti, game director di Haunted Space, ci parleranno dello sviluppo del promettente e ambizioso simulatore spaziale made in Italy, presentato a sorpresa nel corso dell'ultimo Future Game Show con uno spettacolare trailer. Un'occasione imperdibile per saperne di più sul gioco che promette spettacolari battaglie nel vuoto a bordo di navi potenziabili con i preziosi materiali sparsi nell'universo.

La seconda parte della puntata sarà invece dedicata alla discussione sull'industria videoludica italiana: Ivan Venturi condividerà con il pubblico di Everyeye le proprie esperienze, sviscerando difficoltà, speranze e prospettive di crescita dello sviluppo di videogiochi in Italia. Come sempre sarà possibile interagire direttamente con i nostri ospiti e con la redazione di Everyeye: unico requisito richiesto è quello di lasciare un cuore sul nostro canale Twitch. Ricordatevi di attivare le notifiche per non perdervi neanche un appuntamento con la programmazione di Everyeye!