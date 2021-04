Every Talk domani alle 15:00 con lo studio italiano Broken Arms, autori di Hundred Days

Ritorna l'appuntamento con Every Talk, questa volta in compagnia di uno studio di sviluppo tutto italiano. Stiamo parlando di Broken Arms Games, software house situata in Piemonte che ha già presentato al pubblico il suo Hunderd Days.

A partire dalle ore 15:00 di domani venerdì 30 aprile saremo in live su Twitch per discutere assieme ai ragazzi di Broken Arms. Un'occasione imperdibile per esplorare la scena dello sviluppo videoludico in Italia, nonché per scoprire maggiori dettagli riguardo all'imminente Hundred Days, che si appresta a sbarcare su PC e Google Stadia il 13 maggio. Si tratta di un peculiare simulatore, dedicato a tutti gli amanti del vino. A partire dalla selezione e analisi del terreno, passando per la scelta della tipologia di vitigno più adatta, all'organizzazione della potatura e scacchiatura, fino ad arrivare alla protezione delle viti da parassiti e possibili malattie: il gioco approfondisce tutte le attività da viticoltore, prima che siate finalmente in grado di imbottigliare il vino e venderlo sul mercato internazionale.

Vi consigliamo quindi di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it in modo da poter interagire con gli altri utenti, la redazione e gli sviluppatori di Broken Arms. Ricordatevi inoltre di attivare l'icona della campanella così da ricevere le nostre notifiche e non perdervi la programmazione in streaming nei prossimi giorni.