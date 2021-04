Every Talk: domani chiacchiereremo con Cordens Interactive e Milestone

Continua il nostro appuntamento settimanale con Every Talk, lo show in onda ogni venerdì sul canale Twitch di Everyeye durante il quale facciamo quattro chiacchiere con personaggi di spicco dell'industria videoludica e non solo.

Domani, venerdì 16 aprile 2021, andrà in onda su Twitch a partire dalle ore 15:00 il terzo episodio del nostro appuntamento che vedrà protagonisti gli sviluppatori di Cordens Interactive, team attualmente al lavoro su Vesper, e Milestone, software house che si sta invece occupando di Hot Wheels Unleashed.

Come al solito, questo sarà solo uno dei tanti appuntamenti della giornata in nostra compagnia sul canale Twitch, che ospiterà domani anche le seguenti dirette:

Ore 10:00 - Every Morning in compagnia del Fossa

Ore 15:00 - Every Talk con Cordens Interactive (Vesper) e Milestone (Hot Wheels Unleashed)

Ore 19:00 - Resident Evil Village Q&A feat. Francesco "Cydonia" Cilurzo

Ore 21:00 - Cyberpunk 2077 feat. Be_Frankie

Nel caso in cui vi foste persi uno dei precedenti appuntamenti, sappiate che è possibile recuperare la nostra chiacchierata con Tommaso Valentini di 3DClouds ad Every Talk, durante la quale abbiamo parlato anche di King of Seas, titolo del quale è di recente stata pubblicata una demo su Steam.