Every Talk: parliamo con il Ministro Fabiana Dadone oggi su Twitch dalle 13:30

Su queste pagine abbiamo parlato più volte di Fabiana Dadone, attuale Ministro per le politiche giovanili. Nei mesi scorsi Fabiana Dadone ha intervistato Reynor e ha dimostrato di essere interessata allo sviluppo dell'industria dei videogiochi in Italia. Oggi parleremo con Fabiana Dadone su Twitch, a partire dalle 13:30.

Durante la chiacchierata parleremo di vari argomenti legati al nostro hobby e allo sviluppo del mercato e dell'industria nel nostro paese. Cercheremo di capire insieme al Ministro per le politiche giovanili quali sono i passi necessari per fare in modo che studi, aziende e creativi abbiano a disposizione tutte le risorse necessarie per emergere in un mercato sempre più competitivo e che guarda sempre di più anche all'estero.

Chiederemo ad esempio a Fabiana Dadone come mai i videogiochi sono esclusi dai prodotti acquistabili con il bonus cultura, si parlerà anche di educazione digitale, banda larga e infrastrutture ed eSport, argomento quest'ultimo già trattato dal Ministro per le politiche giovanili anche nell'intervista con Reynor, campione italiano di Starcraft 2.

Appuntamento da non perdere oggi (lunedì 14 giugno) alle 13:30 sul canale Twitch di Everyeye per uno spazio dedicato all'approfondimento dal quale potrebbero emergere interessanti informazioni per l'evoluzione del mercato videoludico e del settore dell'intrattenimento elettronico in Italia.



