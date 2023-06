Everybody 1-2 Switch! annunciato a sorpresa: il seguito di 1-2 Switch esce prestissimo

Vi ricordate di 1-2 Switch? E' stato uno dei giochi di lancio per Nintendo Switch nel marzo del 2017, un Party Game rivolto ad ogni tipo di utente e volto a mostrare le caratteristiche peculiari della console. Adesso, come un fulmine a ciel sereno, Nintendo ha annunciato un nuovo episodio della serie.

Everybody 1-2 Switch! è infatti realtà e si appresta ad esordire sulla console ibrida della Grande N già tra poche settimane: la pubblicazione è stata infatti fissata al 30 giugno 2023, dunque già a fine mese. A parte questo, però, per il momento sono poche le informazioni sul titolo, se non che continuerà a seguire il filone dei Party Game e sarà rivolto a tutta la famiglia attraverso numerosi minigame di squadra.

Come il predecessore, Everybody 1-2 Switch! può essere giocato attraverso l'utilizzo dei Joy-Con, affiancati in quest'occasione da dispositivi smart come metodo di controllo alternativo. Non mancheranno inoltri minigiochi a difficoltà variabile, volti a rendere le sfide tra giocatori ancora più frenetiche e coinvolgenti. Per il resto non ci sono dettagli più approfonditi sui contenuti dell'opera, ma con l'uscita di Everybody 1-2 Switch! quasi dietro l'angolo è praticamente certo che ne sapremo di più già nei prossimi giorni, magari attraverso un dettagliato trailer.

La nostra recensione di 1-2 Switch mise in evidenza tutti i limiti della produzione festaiola targata Nintendo: la speranza è che il suo seguito possa avere maggiori fortune!