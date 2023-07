Everybody 1-2-Switch non convince la critica: le recensioni del gioco Nintendo

Al primo annuncio di Everybody 1-2-Switch ha fatto seguito un'attesa brevissima, con l'esclusiva per Nintendo Switch ora già disponibile sulla console ibrida.

Il party game targato Kyoto ha infatti esordito in data 30 giugno 2023, con un lancio che tuttavia non sembra aver convinto del tutto la critica videoludica. Nel momento in cui scriviamo, le testate internazionali che hanno espresso il proprio parere sulla produzione sono davvero poche. Su Metacritic, ad esempio, sono state registrate solamente sei recensioni di Everybody 1-2-Switch.

Queste ultime, a ogni modo, non danno un quadro univoco del gioco Nintendo, proponendo pareri notevolmente contrastanti. Si spazia infatti dall'80/100 di GameSpew al ben più severo 40/100 di Metro GameCentral. Complessivamente, il Metascore di Everybody 1-2-Switch si attesta sul 56/100, per un party game che sfiora la sufficienza, senza tuttavia convincere la stampa videoludica.



Anche per quanto riguarda il pubblico, Everbody 1-2-Switch non sembra essere riuscito a conquistare gli appassionati del genere. Ancora una volta, i pareri espressi sono molto pochi, con poco più di venti utenti che hanno voluto condividere la propria opinione sul progetto. Complessivamente lo User Score di Metacritic si attesta su di un 62/100.



Per farvi un'idea più definitiva dell'esperienza proposta dal titolo, potete dare uno sguardo all'ultimo trailer di Everybody 1-2-Switch pubblicato da Nintendo.