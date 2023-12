Everybody 1-2 Switch, in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Everybody 1-2-Switch! è un party game sviluppato e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch. Il sequel di 1-2-Switch (uscito nel 2017), è una raccolta di minigiochi a squadre uscito in esclusiva Nintendo il 30 giugno 2023.

Il gioco, esattamente come il suo predecessore, include tantissimi minigiochi da svolgere a squadre, presentati da un uomo con una testa di cavallo dal nome "MC Horace". Una particolarità del gioco è la possibilità di utilizzare anche gli smartphone come periferica di gioco, alcuni giochi prevedono esclusivamente l'utilizzo del dispositivo. Per tantissimi altri giochi è possibile utilizzare i Joy-Con. Il gioco ci permette di giocare fino ad un massimo di 8 giocatori in locale e fino a 100 online.

Everybody 1-2-Switch! è uscito il 30 giugno di quest'anno, ed è in offerta su Amazon a soli 25,99 euro invece di un prezzo di listino di 29,99 euro.

Se si utilizza un dispositivo smart per giocare, sono necessari un account Nintendo, un dispositivo smart compatibile ed una connessione a Internet. Lo scopo del gioco è di far guadagnare punti alla propria squadra per aggiudicarsi la vittoria.