Everybody 1-2-Switch! è fuori di testa: trailer prima del Nintendo Direct

A poche ore dal Nintendo Direct del 21 giugno in onda oggi alle 16:00, la casa di Kyoto ha pubblicato il primo trailer di Everybody 1-2-Switch! sequel di 1-2-Switch, uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch nel 2017.

Il trailer di Everybody 1-2-Switch! mostra alcuni minigiochi di questo party game perfetto per divertirsi in famiglia o con gli amici in una serie di attività per più persone, fino ad un massimo di 100 giocatori! Everybody 1-2-Switch! presenta minigiochi basati sull'uso dei Joy-Con e non solo, poiché sarà possibile usare dispositivi smart come smartphone e tablet come metodo di controllo alternativo.

Presenti vari livelli di difficoltà per i minigiochi e numerose opzioni di accessibilità per permettere a tutti i giocatori di divertirsi in compagnia degli amici o dei propri familiari. Everybody 1-2-Switch! è atteso per il 30 giugno al prezzo budget di 29.99 dollari (probabilmente 29.99 euro in Europa), una buona occasione dunque per acquistare un party game leggero e divertente, perfetto per divertirsi durante la calde serate estive.

1-2-Switch è uscito nel 2017 insieme alla console Nintendo, riscuotendo un piccolo successo al lancio, nessuno si sarebbe però aspettato un sequel ben sei anni dopo. Tra pochi giorni lo proveremo con mano e vi daremo le nostre impressioni.