Everybody's Golf: annunciata una collaborazione con Final Fantasy

Anche Everybody's Golf per PlayStation 4 festeggia il trentesimo anniversario di. Sull'ultimo numero di Famitsu sono stati annunciati eventi e oggetti speciali per il gioco di Golf targato Sony disponibili dal mese di febbraio, almeno in Giappone.

Il 26 febbraio sarà possibile acquistare i Chocobo (500 yen) da utilizzare al posto delle vetture per muoversi nei circuiti, durante il prossimo mese inoltre arriveranno anche uno speciale design per i kart a tema Final Fantasy e l'esclusiva Final Fantasy 30th Anniversary Collaboration Cup, accessibile a tutti i giocatori di Everybody's Golf.

Al momento non è chiaro se questi contenuti arriveranno anche in Occidente o se saranno accessibili solamente agli utenti giapponesi, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte di Sony e Square-Enix.