Everybody's Golf VR arriverà in Occidente nel 2019

Annunciato ieri durante il PlayStation LineUp Tour 2018 in Giappone, Everybody's Golf VR per PlayStation VR arriverà anche in Europa e Nord America nel 2019, come confermato da Sony Interactive Entertainment nelle scorse ore.

Sviluppato da Clap Hanz in collaborazione con Japan Studio, Everybody's Golf VR si pone l'obiettivo di portare la frenesia e il divertimento tipoco della serie su PlayStation VR. Il sistema di controllo sarà ovviamente differente rispetto al passato, potendo contare sul supporto per i controller Move, i quali potranno essere impugnati e agitati come una vera mazza da golf.

Everybody's Golf VR viene definita "una vera esperienza di golf a 360 gradi", non ci resta che attendere maggiori dettagli sul gioco e sulla data di uscita, al momento ancora avvolta nel mistero se escludiamo il generico 2019 comunicato dal publisher.