Everybody's Golf VR su PS4 ha una data di uscita: nuovo video di gioco

Clap Hanz e Sony Japan approfittano della vetrina mediatica concessa dal PlayStation State of Play per fissare al prossimo 21 maggio la data di lancio ufficiale di Everybody's Golf VR e mostrarci un gameplay trailer inedito tratto dalla versione occidentale del loro gioco di golf per PS4.

Utilizzando il DualShock 4 o PlayStation Move per controllare i movimenti della mazza da golf e imprimere un effetto al proprio colpo nella speranza che vada in buca col minor numero di tiri possibile, gli appassionati di questa nobile disciplina sportiva potranno cimentarsi in una serie di sfide dai toni frizzanti attraverso l'impiego del proprio visore VR.

Grazie a PlayStation VR sarà possibile avere una migliore percezione del terreno, leggere i segnali offerti dal vento per valutare la direzione in cui tirare la palla e vivere un'esperienza immersiva e coinvolgente, o almeno questa è la promessa che ci fanno gli autori di Clap Hanz invitandoci a seguirli sul green digitale di Everybody's Golf VR su PlayStation 4 a partire dal 21 maggio. Su queste pagine trovate una video panoramica sui giochi PS VR in arrivo tra la primavera e l'estate di quest'anno su PS4: dategli un'occhiata e diteci quale progetto vi attrae di più.