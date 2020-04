EveryDay, gli appuntamenti del weekend su Twitch: da Minecraft Dungeons a FF7

Tenendo fede all'iniziativa EveryDay, che ha visto il già ricco palinsesto del canale Twitch di Everyeye espandersi ulteriormente con tanti nuovi appuntamenti, abbiamo preparato per voi una fitta programmazione anche per il weekend appena cominciato.

Tra poco meno di un'ora daremo il via alle danze con la Colazione in compagnia di Alessandro Bruni, che vi darà il buongiorno parlando delle ultime novità videoludiche. Alle 15:00 toccherà ad una puntata speciale dedicata a Final Fantasy 7 Remake, appena arrivato sul mercato, mentre alle 17:00 verrà il turno dell'esperto di picchiaduro SchiacciSempre alle prese con Granblue Fantasy. La chiusura sarà affidata ad una diretta dedicata a Greymoor, l'ultima espansione di The Elder Scrolls Online.

La giornata di domani 12 aprile cominceremo i festeggiamenti della Pasqua con una nuova Colazione con Everyeye, stavolta in compagnia di Marco Mottura e Gabriele Carollo. Alle 15:00 saremo in diretta con Minecraft Dungeons, gioco d'azione e avventura ispirato ai classici dungeon crawler recentemente rinviato al 26 maggio a causa dei problemi generati dalla pandemia di Coronavirus. Alle 17:00, infine, chiuderemo in bellezza il weekend giocando a Star Citizen.

Siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo!