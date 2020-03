EveryDay: appuntamento in diretta tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 su Twitch

A partire da oggi, tutte le mattine la redazione sarà in diretta dalle 10:00 alle 12:00 per intrattenervi con una formula "mista" composta da Talk Show e sessioni di gameplay. Un modo per rendere meno pesante la situazione attuale che vede molti costretti a casa da scuola o dal lavoro a causa dell'emergenza Coronavirus.

La nostra idea è quella di proporvi due ore di svago mattutino, un modo per alleggerire la tensione di questo periodo e continuare a tenervi compagnia su Twitch anche in questi giorni di emergenza sanitaria per il nostro paese.

Il programma prevede come detto sessioni di diretta dalle 10:00 alle 12:00, il primo appuntamento è previsto per oggi con Todd impegnato a giocare a Ori and the Blind Forest ma vi invitiamo a seguirci per scoprire cosa altro abbiamo in serbo per questa settimana... non mancheranno interessanti sorprese, tra cui i live gameplay di Ori and the Will of the Wisps e Nioh 2, in uscita proprio nei prossimi giorni.

Appuntamento quindi sul canale Twitch di Everyeye.it, ricordiamo che anche questo nuovo ciclo di dirette verrà proposto in replica sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show saranno disponibili anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.