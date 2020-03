EveryDay continua in diretta su Twitch tutti i giorni dalle 10:00, anche nel weekend

La scorsa settimana abbiamo lanciato l'iniziativa EveryDay per tenervi compagnia in questo periodo non facile. Sperando di poter rendere meno pesante per voi il tempo trascorso in casa abbiamo moltiplicato gli appuntamenti su Twitch. La risposta da parte vostra è stata incredibile e siamo lieti di annunciarvi che EveryDay continuerà!

In questi giorni ci avete sommerso di richieste e complimenti e noi vi ringraziamo per l'affetto che ci dimostrate quotidianamente, non abbiamo intenzione di fermarci e per questo abbiamo deciso di aumentare ancora le ore di diretta per questa seconda settimana di quarantena.

Speriamo di riuscire a strapparvi un sorriso o tenervi compagnia durante la quarantena, vi confermiamo che l'appuntamento con Colazione con Everyeye.it tornerà tutti i giorni (weekend compreso) dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 12:00 con protagonisti Francesco Fossetti, Tommaso "Todd" Montagnoli e Alessandro Bruni con il consueto mix di chiacchiere e gameplay.

Aumentano anche le ore di trasmissione con un palinsesto pensato per tenervi compagnia dalle prime ore della mattinata e fino alla tarda serata, porteremo su Twitch i live gameplay di DOOM Eternal, Black Mesa, Animal Crossing New Horizons e ospiti d'eccezione come Falconero, senza dimenticare la conferenza Microsoft Xbox Series X e Project xCloud del 18 marzo, che commenteremo in italiano in diretta. Vi lasciamo con la programmazione completa della settimana che va dal 16 al 22 marzo:

Lunedì 16 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Dangerous Golf

Ore 17:00 - Slay The Spire

Ore 21:30 - Call of Duty Warzone

Martedì 17 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 15:00 - Speciale DOOM Eternal

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - Mortal Kombat 11: Spawn feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 18 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Alessandro

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Black Mesa

Ore 18:00 - Conferenza Xbox Series X e Project xCloud commentata in italiano

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Giovedì 19 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 12:00 - DOOM Eternal

Ore 17:00 - DOOM 64

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni - Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - A Night With: Falconero

Venerdì 20 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - DOOM Eternal

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Animal Crossing New Horizons feat Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: The Vanishing of Ethan Carter feat Be_Frankie

Sabato 21 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Path of Exile

Ore 17:00 - eFootball PES 2020 Community Event

Domenica 22 marzo

Ore 10:00 - Everyday: colazione con Everyeye

Ore 15:00 - Animal Crossing New Horizons

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.