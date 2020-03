EveryDay continua anche questa settimana: tutti i giorni in diretta su Twitch dalle 10:00

L'iniziativa EveryDay sembra piacervi e durante la scorsa settimana abbiamo aumentato le ore di trasmissione, tenendovi compagnia anche nel weekend. Questa settimana resta valido l'invido a restare a casa, ma state tranquilli perchè noi continueremo ad andare in onda tutti i giorni dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.

In questi giorni ci avete sommerso di richieste e complimenti e noi siamo molto contenti di riuscire a tenervi compagnia in questo periodo non semplice per tutti noi. L'obiettivo è quello di strapparvi un sorriso e riuscire a intrattenervi per qualche ora e per questo ci impegneremo sempre di più, come noterete abbiamo messo in palinsesto ulteriori dirette e saremo live da metà mattinata e fino alla sera.

Tanti, tantissimi gli appuntamenti di questa settimana: torna lo spazio EveryDay ogni mattina dalle 10:00 alle 12:00 con colazione, chiacchiere e gameplay, inoltre non mancheranno i consueti Q&A settimanali, le rubriche e le sessioni di gioco con i titoli più popolari, da DOOM Eternal ad Animal Crossing.

Lunedì 23 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Doom Eternal

Ore 15:00 - Saint's Row 4 Re-Elected per Nintendo Switch

Ore 17:00 - Animal Crossing New Horizons

Ore 21:30 - Call of Duty Warzone

Martedì 24 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Nioh 2

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Bleeding Edge

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Mercoledì 25 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Doom Eternal

Ore 17:00 - Bleeding Edge

Ore 21:00 - My Generation Live: Ratchet & Clank

Giovedì 26 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 15:00 - Borderlands 3 - Armi, Amore e Tentacoli: Il Matrimonio di Wainwright e Hammerlock

Ore 17:00 - Tekken 7 feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - Escape from Tarkov feat. GiornoGaming

Venerdì 27 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Control: The Foundation DLC

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Resident Evil Resistance feat. Cydonia

Ore 21:00 - A Tutto Indie: Oxenfree feat Be_Frankie

Sabato 28 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 15:00 - Resident Evil Resistance Beta

Ore 17:00 - Granblue Fantasy Versus feat SchiacciSempre

Domenica 29 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Everyeye

Ore 15:00 - eFootball PES 2020 Community Event

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.