EveryDay: in diretta tutti i giorni dalle 10:00, ecco i nuovi appuntamenti della settimana

In questo periodo delicato per il nostro paese (e non solo) ci state dimostrando un grandissimo affetto durante le nostre dirette quotidiane e per questo siamo felici di annunciare che l'iniziativa EveryDay continuerà anche questa settimana con tanti nuovi appuntamenti in diretta su Twitch.

Dall'inizia della quarantena abbiamo moltiplicato le ore di trasmissione sul nostro canale Twitch con l'obiettivo di tenervi compagnia dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata con tanti show, gameplay e rubriche.

Siamo lieti di essere riusciti a strapparvi almeno un sorriso in un momento così difficile e vi ricordiamo che fino al 3 aprile è possibile aderire alla raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana con una donazione libera (cifra minima un euro), Everyeye.it ha deciso di supportare questa campagna per aiutare chi da settimane è in prima linea per fronteggiare le emergenze e le difficoltà dovute alla delicata situazione che stiamo vivendo.

Lunedì 30 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con il Fossa

Ore 13:00 - Animal Crossing New Horizons

Ore 15:00 - One Piece Pirate Warriors 4

Ore 17:00 - Speciale Resident Evil 3

Ore 21:30 - Call of Duty Warzone feat Kikachan87

Martedì 31 marzo

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - DOOM Eternal

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Persona 5 Royal

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Wesa Land

Mercoledì 1 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Animal Crossing Evento di Pasqua

Ore 17:00 - Bleeding Edge

Ore 18:00 - Genshin Impact Beta

Ore 21:00 - RadioEye con Todd

Giovedì 2 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Da Definire

Ore 15:00 - World War Z

Ore 17:00 - Da Definire

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - Destiny 2 feat. GiornoGaming

Venerdì 3 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Resident Evil 3 Discomfort Zone

Ore 21:00 - A tutto indie: Kentucky Route Zero feat Be_Frankie

Sabato 4 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Path of Exile

Ore 17:00 - Granblue Fantasy Versus feat SchiacciSempre

Domenica 5 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Everyeye

Ore 15:00 - Rocket League Community Event

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.