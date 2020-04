EveryDay: da Fallout 76 a Cydonia, tutti gli appuntamenti settimanali del canale Twitch

È cominciata una nuova, ricchissima settimana per il canale Twitch di Everyeye, sul quale prosegue l'iniziativa EveryDay volta a tenervi compagnia durante queste giornate di quarantena con una programmazione ancor più ricca del solito.

Oggi abbiamo già aperto le danze con l'immancabile Colazione con Everyeye, appuntamento fisso di ogni mattina, e proseguiremo alle 15:00 con la Grigliata di Pasquetta in compagnia di Animal Crossing. Domani alle 17:00 daremo invece il benvenuto a Fallout 76 Wastelanders, espansione che promette di rivoluzionare il gioco, e durante la settimana non mancheranno dirette dedicate ai titoli più in vista del momento, da Resident Evil 3 Remake a DOOM Eternal, fino a COD Warzone. Venerdì 17 aprile alle 17:00, inoltre, ospiteremo sul nostro canale Cydonia!

Programmazione Canale Twitch Everyeye 13-19 aprile

Lunedì 13 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Animal Crossing: Grigliata di Pasquetta

Ore 17:00 - GTA Online

Ore 21:30 - Call of Duty Warzone feat Kikachan87

Martedì 14 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Wasteland 3

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Fallout 76: Wastelanders

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Valorant feat. Giorno Gaming

Mercoledì 15 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 14:00 - Q&A Tech

Ore 15:00 - Genshin Impact

Ore 17:00 - Fallout 76: Wastelanders

Ore 21:00 - A Night With: the Pruld

Giovedì 16 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - DOOM Eternal

Ore 15:00 - Resident Evil 3 Discomfort Zone

Ore 17:00 - Iron Harvest

Ore 19:00 - Call of Duty: Warzone feat il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni: Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - Valorant feat. GiornoGaming

Venerdì 17 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Valorant feat Giorno Gaming

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: The Suicide of Rachel Foster feat Be_Frankie

Sabato 18 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Path of Exile

Ore 17:00 - Granblue Fantasy feat SchiacciSempre

Ore 21:30 - Valorant feat Kikachan

Domenica 19 aprile

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Siete tutti invitati ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri spettatori durante le dirette. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo!