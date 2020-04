EveryDay vi tiene compagnia anche nel weekend: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Continuiamo a portare avanti l'iniziativa EveryDay che abbiamo lanciato con l'obiettivo di tenervi compagnia durante queste difficili giornate di quarantena. Il palinsesto del canale Twitch di Everyeye s'è arricchito con tanti nuovi appuntamenti, che vi terranno compagnia anche nel corso del weekend appena iniziato.

Questa mattina abbiamo aperto le danze con la Colazione in compagnia di Francesco Fossetti e Marco Mottura, attualmente in onda. Oggi sabato 4 aprile continueremo alle ore 15:00 con una trasmissione dedicata a Path of Exile, mentre alle 17:00 toccherà all'esperto di picchiaduro SchiacciSempre alle prese con Granblue Fantasy. Alle 21:00 chiuderemo in bellezza andando alla scoperta di Greymoor, nuova espansione di The Elder Scrolls Online.

La giornata di domani 5 aprile inizierà nuovamente alle ore 10:00 con un'altra Colazione, stavolta in compagnia di Gabriele Carollo e Marco Mottura, e proseguirà alle 15:00 con il community event di Rocket League, durante il quale gli spettatori saranno invitati ad unirsi alla partita dei nostri redattori! Il gran finale è riservato a Star Citizen, con una trasmissione prevista per le ore 17:00.

Vi invitiamo ad effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri membri della community. Cliccando sul simbolo a forma di campanella in alto a destra attiverete inoltre la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare agli appuntamenti. Vi aspettiamo!